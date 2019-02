"Apuleio in love", San Valentino alternativo in compagnia dei burattini al Patafisico

Un San Valentino alternativo in compagnia dei burattini che per l'occasione si cimentano in uno spettacolo per adulti. "Apuleio in love - Amore e psiche" il 14 febbraio al Piccolo Teatro Patafisico.

Salvino Calatabiano e Vito Bartucca, rispettivamente burattinaio e narratore hanno la dote di fare sognare i bambini che per tutto il tempo dei loro spettacoli vengono proiettati in un mondo fantastico fatto di storie, interazione e molte battute che spesso e volentieri fanno ridere i genitori più che i bambini. Da questo nasce l'idea geniale: «ma se facessimo uno spettacolo di burattini per adulti?». È presto detto e a quel punto i due si lanciano nella stesura di un copione più adatto ad un pubblico smaliziato, con battute di fino, simpatia a gogo e spunti di riflessione su una tematica che sta a cuore un po' a tutti: l'amore. Stasera è la festa di San Valentino, ci sono i noiosi fan delle cenette a lume di candela e dei cioccolattini e delle rose rosse e poi c'è chi vuole farsi quattro risate con i nostri burattini che si animeranno per una festa degli innamorati alternativa. Se siete innamorati della vita non potete certo mancare allo spettacolo: "Apuleio in love - Amore e psiche" e quindi l'appuntamento è al Piccolo teatro Patafisico alle 21.

L'appello è per chi: è un cuore solitario, è un cuore spezzato, è un cuore rattoppato, è un cuore libero, è un cuore in due, è un cuore aperto, è un cuore che somiglia ad un fegato, è un cuore e basta. Psiche, una bellissima fanciulla che non riesce a trovare marito, diventa l’attrazione di tutti i popoli della terra che accorrono per vederla e venerarla. La dea della bellezza, Venere, gelosa di Psiche, invia suo figlio Amore perché la faccia innamorare dell’uomo più abietto che ci sia, uno veramente maledetto dalla sorte che la renda irrimediabilmente infelice. Ma il dio vede Psiche e incantato dalla sua bellezza si colpisce con la sua stessa freccia e se ne innamora perdutamente. Tratta da “Le Metamorfosi” di Apuleio un’avvincente e romantica storia! Adatto ad un pubblico adulto: un modo “favoloso” per festeggiare San Valentino. Durata 50 minuti. Ingresso 7 euro.