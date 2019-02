San Valentino, amore e baci per un giorno: gli eventi a Palermo per la festa degli innamorati

Una promessa, un bacio, due parole - ti amo - che spalancano le porte della felicità. Dichiarate le premesse, è il tuo lui o la tua lei a rendere unica la festa degli innamorati, celebrata in gran parte del mondo il 14 febbraio. E neppure Palermo si fa trovare impreparata, ospitando serate speciali per vivere in modo unico la festa di San Valentino. Cene romantiche, visite turistiche, selfie di coppia e film d'amore. Sono tanti gli appuntamenti per coppie di fidanzati, di sposi e persino per le famiglie (articolo in aggiornamento).

