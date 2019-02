Dai tonnarelli carciofi e gamberi all'agnello alla menta peperita, cena di San Valentino da Buatta

San Valentino al ristorante Buatta di Palermo, giovedì 14 febbraio alle 19. Il menù dello chef Fabio Cardilio propone: crespella di verdura di campo, ricotta, provola delle Madonie e burro alle noci, tonnarelli al carciofo spinoso di Menfi e gambero di nassa, rollè di agnello in salsa menta peperita e indivia caramellata e dolce. Evento organizzato da Good Company. In omaggio una piccola sorpresa. 35 euro per persona bevande escluse.