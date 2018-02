"Cinquanta sfumature di rosso", il film all'Uci Cinemas in occasione di San Valentino

Mercoledì 14 febbraio sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano Cinquanta Sfumature di Rosso, il lungometraggio diretto da James Foley con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Max Martini, Luke Grimes, Tyler Hoechlin, Brant Daugherty, Eric Johnson, Rita Ora, Arielle Kebbel, Michelle Harrison, Fay Masterson, Dylan Neal, Andrew Airlie, Gary Hudson e Jaclyn Jonet.

Fissati alcuni limiti alla perversione di Christian, i due amanti sembrano aver trovato la giusta armonia di coppia. L'originale proposta di matrimonio, la sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in Europa non fanno che accrescere l'amore e l'attrazione tra i novelli sposi. Ma la felicità ritrovata infastidisce qualcuno. Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia, licenziato a causa di un comportamento sconveniente tenuto nei confronti della ragazza, è consumato dal rancore e dal desiderio di vendetta. Così come Elena Lincoln, vecchia fiamma di Christian, intenzionata a riconquistare le attenzioni del milionario. Il costo del biglietto sarà il ridotto previsto per mercoledì.