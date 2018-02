Il San Valentino dei bambini, un laboratorio ecologico di pittura e monotipo per i piccoli

Mercoledi 14 febbraio alle ore 16.30, al centro Skenè ai Cantieri Culturali alla Zisa, San Valentino è all'insegna di "Bios", finissage e laboratorio con Naire Feo, pittrice e Bartolo Conciauro, pittore.

Finissage della mostra personale dell'artista Naire Feo sul tema della sostenibilità e laboratorio ecoLogico di pittura e monotipo per bambini. Il laboratorio trae ispirazione dalla mostra Bios in esposizione e da un racconto di Vinny Scorsone "La casa che vorrei". Presente l'autrice. I presenti esprimeranno la loro creatività attraverso due tecniche diverse: la pittura e il monotipo. I materiali usati per il laboratorio di pittura e monotipo sono: acrilici, tempere, matite colorate, cartoncino liscio, pennelli, le mani e la mente. Quando il microcosmo è parte integrante del macrocosmo se ne ricava un sentimento di armonia universale. Merenda per i piccoli, aperitivo per i grandi. Ingresso libero. Per il laboratorio 5 euro come contributo a sostegno delle attività creative di Skenè per la diffusione della sostenibilità.