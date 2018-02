San Valentino tra feste vintage e grandi amori, a Sanlorenzo Mercato si paga con i baci

Sanlorenzo Mercato festeggia gli innamorati strizzando l’occhio agli indimenticabili anni ’80 e ‘90. Sul palco l’istrionico Ivan Fiore, mentre in vineria si paga da bere con i baci. E ai bimbi ci pensa il Mercato con l’animazione di Palermo Bimbi.

Il primo bacio, i lenti, il gioco del bastone: il 14 febbraio Sanlorenzo Mercato festeggia gli innamorati con un vero e proprio omaggio alle feste in casa degli indimenticabili anni ’80 e ’90, quelli del Tempo delle mele, dei telefoni fissi e dei lenti romantici da ballare in coppia. Sul palco gli Yuppies con le più belle ballate d'amore '80 e '90, ma anche classici rock tutti da ballare. Ma a rendere ancora più speciale la serata ci sarà lo showman Ivan Fiore che coinvolgerà il pubblico con i suoi geniali giochi di parole, giocando, tra sketch e battute, a rievocare le emozioni di tanti anni fa e i giochi delle feste in casa.

E Sanlorenzo “benedice” San Valentino rinnovando “Due Cuori in Vineria”, l'iniziativa che l'anno scorso ha celebrato l'amore di oltre 100 coppie: per tutta la sera le coppie che prenderanno da bere insieme ne pagheranno una semplicemente baciandosi. Il gioco è semplice: all'entrata al Mercato le coppie riceveranno uno speciale coupon, basterà portarlo alla cassa della vineria e dimostrare l'amore con un bacio vero, per pagare solamente una consumazione sulle due ordinate. Il gioco coinvolge anche i single: a loro verrà consegnato un mezzo cuore adesivo che, se vorranno, potranno attaccarsi addosso. Presentandosi al banco vineria con un’altra “dolce metà” e scambiandosi un bacetto simbolico, potranno avere una consumazione in omaggio.

E siccome San Valentino è per tutti, per consentire ai genitori di godersi al meglio la serata, Sanlorenzo ha pensato ai più piccoli con il servizio di animazione e laboratori realizzato in collaborazione con Palermobimbi. I genitori potranno così concedersi una cenetta romantica in Osteria o tra le botteghe, mentre i bambini si divertiranno con gli educatori nella creazione di un pensiero speciale per i genitori, con una cena pensata su misura per loro.

Tutte le botteghe saranno attive con le loro prelibatezze e piatti speciali per l’occasione, mentre l'Osteria proporrà due menù speciali per la serata: uno a base di pesce (con un antipasto di salmone marinato al pepe rosa, ostriche, gambero rosso di Mazara al limone e insalata di polpo; per primo busiate con cernia, mentuccia, zucchinette fritte al profumo di agrumi e per secondo un sandwich di pesce bianco ripieno alle erbe verdi e misticanza di campo) e uno a base di carne (fagottini di porchetta siciliana, bufala e misticanza di campo, busiate alla Pasqualora, con ragù e ricotta fresca, filetto di maialino in crosta di sesamo e patate al forno). Chiudono i due menù, la macedonia di frutta fresca al maraschino e un dessert a scelta dalla selezione dello chef.