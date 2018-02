San Valentino dall'eco vintage, torna il matinée in discoteca: appuntamento al Fabric

Era appuntamento fisso e imperdibile in alcuni giorni dell’anno per migliaia di studenti. Il matinèè che riuniva ragazzi e ragazze nei giorni di festa come San Valentino e 8 marzo, torna a Palermo.

Mercoledì 14 febbraio a partire dalle ore 9, al “Fabric” disco club House in via Ugo La Malfa 91, ragazzi dai 14 ai 18 anni, potranno trascorrere una mattina diversa e condividere momenti di sano divertimento. Musica disco, commerciale, house e reggaeton, all’evento organizzato da Gabry Taibi, figlio del noto Dj Sasà. In consolle Riccardo Zerbo, Jesse Hearty e studenti aspiranti dj. Un lavoro di squadra tra i dj rimasti nella storia, giovani aspiranti dj con la stessa passione e Salvo Amenta del Fabric che ha dato la possibilità ai ragazzi di organizzare l’atteso evento promosso da Radio Tivù Azzurra. L’evento sarà immortalato dal fotografo emergente Dario Ferrara. Costo biglietto intero 10 euro. Con biglietto riduzione uomo 8 euro con consumazione/donna 5 euro con consumazione.