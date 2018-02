San Valentino, una cena per gli innamorati: da Enotequa il menu dell'amore

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Enotequa organizza una cena romantica per tutti gli innamorati.

San Valentino 2018 si sta avvicinando: vuoi sorprendere il tuo partner con una sorpresa speciale, magari organizzando qualcosa di unico per lui o lei, ma non sai cosa fare? Niente panico: Enotequa è il locale intimo e romantico per stupirla/o e rendere unico il vostro San Valentino. Il menu: antipasto al piatto, focaccia con ricotta, caponata di melanzane, caramella di bresaola con formaggio alle erbe, coppettino di paranza. Primi: risotto con agrumi e scampi, busiata con ricciola di melanzane pomodoro e mentuccia. Sorbetto al limone. Torta alla frutta e crema, bottiglia di vino per quattro persone e prosecco.