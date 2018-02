San Valentino, si ami chi può: tutti gli eventi a Palermo per la festa degli innamorati

Mani nelle mani, occhi negli occhi, amore incontra amore. E' il mood per la festa degli innamorati, celebrata in gran parte del mondo il 14 febbraio. Palermo, come ogni anno, si prepara a ospitare serate speciali per vivere in modo unico la festa di San Valentino. Cene romantiche, visite turistiche, selfie di coppia e film romantici. Sono tanti così gli appuntamenti per coppie di fidanzati, di sposi e persino per le famiglie. Eccone una selezione.

Articolo in aggiornamento

1. San Valentino alla torre di San Nicolò. La meravigliosa vista serale sulla città di Palermo, che si può godere dalla terrazza della Torre di San Nicolò, una pesca di poesie e la persona che amate, saranno la cornice della sera più romantica dell’anno: l’amore visto dall’alto. Lancio dei palloncini e apertura straordinaria serale.

2. San Valentino all'Uci Cinemas. Fissati alcuni limiti alla perversione di Christian, i due amanti sembrano aver trovato la giusta armonia di coppia. L'originale proposta di matrimonio, la sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in Europa non fanno che accrescere l'amore e l'attrazione tra i novelli sposi. Ma la felicità ritrovata infastidisce qualcuno.

3. San Valentino al Forum Palermo. Coppie, famiglie, bambini e bambine e single, potranno farsi fotografare all'interno di una enorme palla trasparente, la cosiddetta sfera dell'Amore, con musica di sottofondo, palloncini a forma di cuore, un tappeto rosso fuoco e un Cupido in carne e ossa.

4. San Valentino all'Enotequa. Una cena romantica che ha come primi risotto con agrumi e scampi e busiate con ricciola di melanzane pomodoro e mentuccia.

5. San Valentino al San Paolo Palace. Un’esclusiva cena a base di pesce ed un coinvolgente e delicato intrattenimento musicale per rendere memorabile la serata. Il menu proposto prevede specialità gastronomiche preparate con ingredienti di qualità, prodotti locali e a km 0.