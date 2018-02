San Valentino sulle note dei Jack & the Starlighters, il concerto al Caffè del Massimo

Una serata musicalmente vintage che ripercorrerà gli anni ’50 e ’70 attraverso i brani più famosi dell’epoca, andando dalle sonorità dei Beatles e dei Platters al rhythm and blues di Otis Redding, passando dai Rockers per giungere alle armonie più nostalgiche dell’Equipe 84 e di Lucio Battisti.

Un San Valentino speciale, quello che offrirà il Caffè del Teatro Massimo con il concerto dei "Jack & the Starlighters" (Gioacchino Cottone voce solista; Dario Lo Giudice al basso, Danilo Mercadante alla chitarra solista; Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni), che celebra un felice incontro tra la musica in voga in quegli anni in Inghilterra e quella che fa da colonna sonora alla vita italiana. Una band, quella che si esibirà alle 22.30 di mercoledì 14 febbraio, sicuramente uscita dal passato ma con uno stile tutto personale, espresso non solo nell’interpretazione e personalizzazione dei brani, ma anche nel look che porta in scena la storia. Il concerto sarà anticipato dall’aperitivo servito al tavolo a partire dalle 19.30.