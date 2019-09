San Pio Day a Scillato, musica e intrattenimento per il santo di Pietrelcina

Tutto pronto per l’evento “San Pio Day” che si terrà a Scillato sabato 21 settembre prossimo. Intrattenimento, solidarietà e fede saranno gli ingredienti della manifestazione in onore del Santo di Pietrelcina giunta alla quarta edizione.

L’appuntamento, organizzato da un comitato di volontari guidato da Giuliano Cortina e dal comitato di San Pio, si annuncia di grande richiamo non solo religioso ma anche artistico musicale. La musica infatti ha avuto sempre una stretta correlazione con la religione ed in questo caso sarà anche da richiamo nei confronti di tutte le generazioni.

Tanti gli artisti che si esibiranno per Padre Pio. Si inizierà alle ore 21,00 con i Teppisti dei Sogni lo storico gruppo musicale che ha avuto successo negli anni settanta con canzoni come Piccolo fiore dove vai, Bimba dagli occhi verdi e tante altre. A loro seguiranno i Jalisse il duo musicale composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian che nel 1997 hanno vinto il Festival di Sanremo, categoria big, con il brano Fiumi di parole.

Ogni esibizione durerà circa un’ora e quindi alle 23:00 sarà la volta di Matteo Milazzo il ragazzino di quartiere che ha fatto successo cantando canzoni neo melodiche nei quartieri di Catania. Un vero talento che ha spopolato anche sul web quando ha invitato tutti al suo tredicesimo compleanno. Il suo successo continua anche con la musica napoletana.

La serata si chiuderà con la disco dance del DJ Teddy Romano, uno dei migliori Dj italiani, che farà impazzire i giovani e non solo. Il suo non è solo un deejay set ma un vero e proprio spettacolo con gadget, effetti speciali e animazione. DJ Teddy Romano porterà l’aria delle discoteche della riviera romagnola a Scillato dando vita ad uno spettacolo fantastico per tutti: per il pubblico abituato a frequentare i locali più alla moda che vivrà la propria serata immerso nelle sue atmosfere e per il pubblico meno avvezzo che vivrà comunque una serata vivace e piena di energia.

Scillato attende con trepidazione l’evento. Il piccolo paese del parco delle Madonie, conosciuto per l’abbondanza di acqua con la quale disseta la città di Palermo e per le arance, è posto a due passi dall’autostrada Pa/Ct e quindi facilmente raggiungibile.