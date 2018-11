L'estate di San Martino nel segno delle tradizioni, dolci e vino a Sanlorenzo Mercato

L'estate di San Martino si apre al Mercato nel segno delle tradizioni, in un mix tra culture popolari antiche del territorio e influenze straniere. Si comincia sabato 10 novembre con Le lanterne di San Martino, due laboratori creativi, alle 11 e alle 16.30, realizzati in collaborazione con PalermoBimbi che culminano con la passeggiata-corteo di domenica pomeriggio a villa Niscemi.

Per ricordare la leggenda di San Martino i bambini, insieme ai propri genitori, potranno costruire una lanterna con materiali poveri e riciclati come barattoli di vetro, carta trasparente e cartoncini colorati. Terminati i laboratori creativi, alle 17.30 ci sarà il laboratorio di biscotti di San Martino: i bambini impasteranno e realizzeranno delle frolle alla vaniglia ispirandosi alla tradizione nord-europea. Dai dolcetti dei piccoli alle golosità degli adulti: domenica 11 novembre, giorno di San Martino, dalle 11 alle 16 si potranno assaggiare sia i biscotti secchi, quelli originali, croccanti e profumati, sia la relativa versione più morbida, ripiena di ricotta fresca. In entrambi i casi, ad accompagnare i dolci tipici della festa, ci saranno i vini liquorosi di Colomba Bianca, Lègadi Malvasia e Lègadi Zibibbo, entrambi biologici. Uno speciale ticket consentirà di gustare i sammartinelli a scelta tra quelli secchi, realizzati secondo l’antica ricetta a base di semi di finocchio, e quelli più golosi con ricotta, entrambi prodotti dal Forno del Mercato, da poter abbinare con un bicchiere di Zibibbo o Malvasia.

Spazio anche alla musica sabato 10 novembre alle 21.30 con una nuova serata a ritmo di jazz con il maestro Giuseppe Mirabella e la Open Jazz School diretta da Mimmo Cafiero. Una serata di celebrazione del jazz, diretta da Loredana Spata e Mimmo Cafiero, con la collaborazione di Riccardo Lo Bue e Joe Costantino, con un repertorio ampio che vede in scaletta dagli standard della tradizione jazzistica afroamericana, brani originali fino al jazz fusion anni ’70. L’appuntamento musicale al Mercato vede anche una sessione pomeridiana: alle 18.30 il maestro Mirabella terrà un incontro-lezione gratuito di chitarra. A seguire una jam session che oltre agli allievi della scuola, vedrà la partecipazione di studenti di altre scuole e musicisti che vorranno aggregarsi per una serata all’insegna della grande musica.