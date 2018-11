Salvatore Sclafani e Ensemble Barocco Mediterraneo in concerto

Di recente formazione, nasce con l'intento e il desiderio di far conoscere al pubblico il mondo della musica antica (rinascimentale e barocca, in primis) nelle sue varie declinazioni e nel rispetto delle prassi esecutive storiche.

Tra i suoi membri fondatori abbiamo: la violinista Martina De Sensi, già diplomata in violino moderno e successivamente in violino barocco sotto la guida di Enrico Onofri; il violoncellista Federico Immesi, studente del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo sotto la guida di Carmelo Nicotra e Andrea Fossà, e sin dall'inizio presente e attivo nel dipartimento di musica antica; il clavicembalista Francesco Rossi, precedentemente diplomato in pianoforte e composizione, attualmente studente di clavicembalo e basso continuo sotto la guida di Basilio Timpanaro e Ignazio Schifani; Carmelo Fallea, violinista classico e barocco e violista barocco, attualmente studente di musicologia a Palermo e di viola barocca al conservatorio di Verona sotto la guida di Stefano Marcocchi.

Dopo un primo felice rodaggio, tenutosi a Realmonte, l'ensemble si arricchisce col contributo di nuovi componenti: Michele Li Puma al contrabbasso, studente a Palermo sotto la guida di Luca Ghidini, e anche lui presente nel dipartimento di musica antica; Giulio Falzone, studente di chitarra, sotto la guida di Salvatore Pirrello, e liuto; Karla Bocaz, violinista cilena, studentessa nella classe di violino barocco di Enrico Onofri a Palermo. Il primo debutto dell'ensemble avviene con un concerto in cui sono state eseguite danze del '500 e del '600 (di autori come Corelli, Falconieri, Uccellini) in occasione della Sagra del Pane, tenutasi a Monreale a fine settembre scorso



Salvatore Sclafani nasce a Palermo il 7 gennaio 2002 , fin dalla tenera età coltiva una particolare passione per la musica, nel 2013 comincia ad appassionarsi al Mandolino strumento che lo affascina a tal punto da cominciarne lo studio. Nel 2016 entra a far parte dell'orchestra a plettro del Conservatorio V. Bellini di Palermo diretta dal Maestro Emanuele Buzi con la quale comincia la sua attività concertistica, in questi anni ha avuto l’occasione di partecipare ad importanti eventi come il concerto tenutosi presso il Teatro Massimo di Palermo in occasione dei 400 anni del Conservatorio V.Bellini ed il Concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli per la Manifestazione “Mandolini sotto le stelle”che lo vede esibirsi con l’Accademia Mandolinistica Napoletana diretta dal Maestro L. Marino.

Si esibisce in svariate formazioni musicali che variano dalla musica barocca alla musica contemporanea,negli ultimi anni ha avuto modo di approfondire la musica popolare italiana grazie al progetto "artigiani culturali” Che lo vede Collaborare con l’etnomusicologo Ambrogio Sparagna. Dal 2017 comincia ad interessarsi alla musica barocca trattando il repertorio originale per mandolino ed eseguendo concerti e sonate dei grandi Autori come A.Vivaldi e D.Scarlatti.

Inoltre in qualità di allievo del liceo musicale R.Margherita di Palermo si esibisce in più formazioni facendo numerosi concerti tra i quali possiamo ricordare il concerto. “ Omaggio a Fabrizio De Andre’ presso il teatro Massimo di Palermo. Molti dei suoi concerti sono inseriti in importanti rassegne come Invisibilia parole arte e immagini del Sacro ,Palermo capitale della cultura 2018 ed Estate a Napoli 2018. Inoltre Partecipa frequentemente a numerosi seminari e masterclass dei più grandi interpreti tra i quali possiamo citare i Maestri Mauro Squillante,Letizia Butterin e Ambrogio Sparagna.