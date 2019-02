"Salone della sposa", al Conca d'Oro arrivano novità e tendenze sul mondo dei matrimoni

Tre giorni dedicati ai futuri sposi. Dal 22 al 24 febbraio, torna al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea, il “Salone della sposa”, organizzato da Etna Eventi. Dalle ultime novità sugli abiti da cerimonia, alle tendenze riguardo agli addobbi floreali. Dalle proposte più suggestive legate al luogo dei ricevimenti, alle curiosità su: viaggi di nozze, gruppi musicali, acconciature e bomboniere. Ma non solo. Saranno venticinque gli stand - di altrettante rinomate aziende - che si metteranno in mostra per suggerire, proporre ed aiutare le giovani coppie a scegliere soluzioni esclusive e all’avanguardia. Per i promessi sposi in visita al centro commerciale Conca D’Oro un simpatico omaggio: una foto personalizzata da portare a casa come ricordo. L’ingresso è gratuito.