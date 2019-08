Salām, visita guidata all'antico quartiere arabo

Domenica 1 settembre a partire dalle 10 con raduno in piazza San Giorgio dei Genovesi prenderà vita una passeggiata alla scoperta della dominazione araba nel capoluogo.

A cura dell'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura, in collaborazione con Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, una visita guidata sulle tracce dell'antica area araba di Palermo, nel cuore del rione Castellammare: dai ruderi del Quartiere islamico degli "Schiavoni" (hârat as Saqâlibah) - affascinante area archeologica urbana ricadente nel rione San Pietro, antica sede di pirati mercenari, al soldo degli Emiri al governo del capoluogo siciliano per oltre due secoli - attraverso piazza Tredici Vittime, teatro di una crudele esecuzione alla fine dell’Ottocento, fino al complesso monumentale del Castello a Mare, importante baluardo difensivo del porto di Palermo fino al XX secolo.



N.B.: Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. Lo staff si riserva di posticipare e/o annullare l'evento in caso di imprevisti dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Raduno: Piazza San Giorgio dei Genovesi | ore 10

Contributo: €10 (soci Tacus) - €12 (non tesserati) comprensivo di guida turistica autorizzata e ticket d'ingresso.

Prenotazione obbligatoria: 3202267975