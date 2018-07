Trappeto, sul lungomare torna la sagra della pizza un po' calzone detta "Vota e sbota"

Torna sul lungomare di Trappeto l’ormai tradizionale sagra della “Vota e Sbota” giunta ormai all’ottava edizione e capace, in questi anni, di portare migliaia di persone sul “terrazzo” con vista sul Golfo di Castellammare.

La manifestazione, come sempre, è organizzata dalla pizzeria “U vota e sbota a Stidda” del caratteristico “Borgo Parrini” di Partinico. La sagra farà da apripista ai festeggiamenti organizzati dalla congregazione di Padre Pio e rientra nei festeggiamenti organizzati per il santo il cui culto tra i trappetesi è assai sentito. Impedibili le ormai note “vota e sbota”: via di mezzo tra una pizza ed un panino-calzone dal sapore unico e personalizzabili con diversi ingredienti. Una vera e propria prelibatezza tradizionale dello street food nostrano diventata ormai celebre in tutto il mondo grande ai tanti turisti che visitano “Borgo Parrini” e l’ormai conosciutissima pizzeria “U vota e sbota". L’invito, infine, arriva da Alessio - proprietario della pizzeria e grande animatore della manifestazione - che ci spiega i sapori di questo piatto della tradizione: "Non puo’ essere considerata una pizza e nemmeno un calzone, la “vota e svota” è di diritto un piatto unico della cucina siciliana, uno dei motivi per cui vale la pena provarla è l’esplosione di sapori che saprà regalare".