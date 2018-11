Visite guidate, degustazioni e spettacoli: al via la sagra della salsiccia a Sclafani Bagni

Una giornata alla scoperta di una “perla” delle Madonie, tra visite guidate, degustazioni, spettacoli e convegni dedicati a un prodotto gastronomico madonita d'eccellenza: la Salsiccia di Sclafani Bagni.

La tradizionale Sagra della Salsiccia in programma domenica prossima 2 dicembre porterà nel borgo madonita il meglio della produzione locale per promuovere una tipicità del territorio. Eccellenza gastronomica delle madonie, prodotta da oltre un secolo seguendo una lavorazione esclusivamente artigianale, la salsiccia di Sclafani Bagni rappresentata una complessa filiera produttiva: allevatori, macellatori, macellerie, trasformatori, commercianti, trasportatori e ristoratori, riuniti per una festa che è anche un'occasione di valorizzazione del territorio.

Accanto alle degustazioni che vedranno per protagonista la salsiccia, sono infatti numerose le attività e i tour in programma alla scoperta del borgo di Sclafani Bagni, ricco di storia e di bellezze naturali. Basti ricordare il patrimonio monumentale, tra cui spiccano la Chiesa Madre (XIV-XVI sec.), che conserva alcune preziose tele ed un sarcofago romano, la Chiesa del Crocifisso (XVI-XVII sec.), al cui interno si può osservare una delle poche antichissime “vare” da processione, la Chiesa di San Giacomo ed i ruderi dell’antico Castello (XIV sec.).

E le bellezze paesaggistiche naturali, come le terme, immerse nella straordinaria campagna madonita dove le acque sgorgano ad una temperatura di circa 35°C e sono di composizione clorurato-solfato-alcalina: la presenza di acido solfidrico, inoltre, le classifica come acque termali sulfuree, con tutte le proprietà creno terapiche caratteristiche delle acque di questa categoria. Una vera sorpresa nascosta nelle vallate poco ad ovest del centro abitato, secondo molti storici di origini antichissime, risalenti all’epoca greca.

Moltissime le aziende agricole e artigianali provenienti da ogni parte della Sicilia per esporre i propri prodotti che sarà possibile conoscere e gustare. Inoltre le degustazioni salsiccia e altri prodotto tipici del territorio saranno accompagnate da conferenze di approfondimento sul tema dell’allevamento. Non mancheranno infine momenti musicali intrattenimento. Tra questi lo spettacolo musicale del gruppo folk Gazzara.

Il programma