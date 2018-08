Sagra del sale a Petralia, la festa in omaggio a uno dei prodotti più importanti del territorio

Al via la ventottesima edizione della Sagra del Sale a Petralia Soprana: appuntamento per sabato 25 agosto 2018. La manifestazione nasce nel 1990 dalla volontà della gente del paese. La moderna sagra nasce tuttavia nel 2000 e tende a svilupparsi in due distinte direzioni. Rievocazione delle tradizioni più significative del nostro paese e l'omaggio ad uno dei prodotti più importanti del territorio, ovvero il Salgemma.

Ogni anno in occasione della sagra, che si svolge nella seconda metà del mese di agosto, si svolge il Festival Internazionale del Folklore, con esibizioni di gruppi folk provenienti da diverse parti d' Italia e del mondo. La manifestazione, che ha l'obiettivo di conservare e tramandare le tradizioni popolari legate al mondo contadino e al rispetto dell'ambiente, si svolge nel centro storico della città di Petralia Soprana, dove le strade si riempiono di stand d'artigianato, di prodotti tipici della terra della provincia palermitana. Tradizionale distribuzione del salgemma e buon vino locale, rito del sale (rappresentazione con bambini sugli usi del sale) e performance di gruppi musicali.