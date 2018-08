Pizza araba e notte bianca, al via la sagra della ranza e sciura a Chiusa Sclafani

Tradizione, gastronomia e spettacoli. Al via l'undicesima edizione della Sagra della Ranza e Sciura a Chiusa Sclafani in provincia di Palermo, la manifestazione che si tiene sabato 25 agosto 2018 all'interno della Notte bianca.

Chiusa Sclafani è l'unico paese della Sicilia dove si produce il prodotto tipico denominato Ranza e Sciura, una sorta di pizza araba, il cui nome deriva dagli ingredienti con cui originariamente la stessa era preparata, la ranza (cruschello) e la sciura, cioè il fiore della farina, in occasione della molitura del grano. Soffice e a più strati, rappresenta un successo presso tutte le sagre paesane ma anche un prodotto che a Chiusa Sclafani viene preparato e venduto quotidianamente. Un alimento povero, dunque, ma non per questo meno buono, che oggi si realizza con lo stesso impasto del pane al quale viene aggiunto un pò di olio d'oliva o di strutto. L'impasto viene steso in tre strati dentro una teglia e condito con maggiorana, cipolle e sarde salate (a volte anche con pepe, origano e salsiccia sbriciolata), poi spolverato in superficie con formaggio grattugiato e cotto al forno per circa mezz'ora. Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere, valorizzare e recuperare l'identità del territorio, un modo di riscoprire vecchi sapori e peculiarità locali.