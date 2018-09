Dalla salsa e al concentrato "astrattu", a Valledolmo la sagra del pomodoro siccagno

Sagra del Pomodoro siccagno a Valledolmo il 15 e il 16 settembre 2018. La manifestazione si svolge annualmente venerdì, sabato e domenica della terza settimana di settembre, con appositi stand con esposizione di diverse varietà di pomodoro, degustazione di varie pietanze preparate con il pomodoro e i suoi derivati, la salsa e il concentrato “astrattu”, in abbinamento ai prodotti tipici locali, olive, formaggi, pizza.

Il pomodoro siccagno, rosso e succoso, viene coltivato in pieno campo senza alcuna irrigazione da cui il nome “siccagno”. È una coltura primaverile estiva: in genere viene praticato il trapianto in pieno campo di piantine coltivate in serra. Durante la coltivazione delle piantine si effettuano limitati interventi colturali allo scopo di mantenere la terra umida e priva di erbe infestanti: inesistenti i trattamenti antiparassitari. L'assenza di irrigazione e il particolare clima del comprensorio valledolmese, con buoni livelli di umidità dell'atmosfera anche nel periodo estivo, equilibrano il processo di evapo-traspirazione, determinano l'ispessimento dei tessuti a palizzata delle foglie e riducono l'apertura degli stomi, cui consegue un limitato consumo di acqua. La produzione del pomodoro siccagno, fra le attività agricole del luogo, oggi spicca per la qualità, la bontà e l'importante produzione.