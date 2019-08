Terrasini, in piazza Scalo la seconda edizione della "Sagra ra pasta cu li sardi"

Domenica 11 agosto alle 21 a Terrasini in piazza Scalo si terrà la seconda edizione della "Sagra ra Pasta cu li Sardi".

Parola d'ordine: sarde. Una serata per degustare il piatto tipico, divertirsi ma non solo. L'evento nasce in collaborazione con la Festa di li Schietti 2020 e l'intero incasso della serata sarà devoluto all'associazione Aiuto per la Vita. La manifestazione vede il partenariato del Comune di Terrasini, di Zanzibar e della pro loco Terrasini.