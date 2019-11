Mele e miele, connubio perfetto: la sagra nel segno delle degustazioni a Caltavuturo

Degustazione, Spettacoli e visite guidate gratuiteLa mela biologica e il miele saranno i protagonisti domenica 24 novembre, nella seconda edizione del “Mela, Miele Fest”. organizzato dal comune di Caltavuturo in collaborazione dell’Unione dei comuni di Val D’Himera.

Una giornata di degustazioni, e di intrattenimento,visite guidate, ma soprattutto una giornata dedicata agli alimenti sani per il nostro benessere. Pertanto il “Mela Miele Fest” è anche occasione per parlare di salute, “L’importanza degli zuccheri nell’alimentazione” con il Dott. Massimiliano Cerra - Biologo Nutrizionista. Si dice che “mangiare una mela al giorno toglie il medico di torno”; ma se mangiata con la buccia, in quanto ricca di vitamine, fibre e nutrienti. Se si teme la presenza di pesticidi, mangiate la mela biologica di Caltavuturo che, bene farà.

Le mele, ricco alimento di vitamine e sali minerali, hanno moltissime proprietà organolettiche dagli effetti curativi e benefici per l'organismo. Per un particolare fenomeno ambientale legato ad altitudine e clima, le mele delle Madonie maturano prima e mantengono una croccantezza e un contenuto di zucchero equilibrato. In più, le mele di Caltavuturo si coltivano biologicamente, senza l’uso di antiparassitari e concimi chimici, e hanno una facile e lunga conservazione.

Il miele, conosciuto, come utilissimo calmante delle mucose infiammate per combattere la tosse è un alimento antibatterico e antibiotico alleato del sistema immunitario, molto usato non solo per la salute naturale ma anche nella cosmesi. Le aziende di Caltavuturo, che producono il miele, utilizzano ancora antiche tradizioni apistiche. In più, il territorio prevalentemente vocato alla pastorizia permette di estrarre oltre uno squisito miele, anche Propoli e Pappa Reale. Le tipologie di miele prodotte nella zona, sono varie, dal monoflora di Sulla, Eucaliptus, Melata, Nespolo, Castagno, Cardo, Visnaga ai vari Millefiori primaverili ed estivi.