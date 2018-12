“Profumo di limoni”, al via la terza edizione della sagra a Terrasini

Si svolgerà oggi, a partire dalle 18, la terza edizione della manifestazione dal titolo “Profumo di limoni”. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Terrasini, in collaborazione con il Comitato locale “Attività del Centro Storico” e con il contributo dell’assessorato regionale all’Agricoltura. In programma diversi appuntamenti: degustazioni di prodotti a base di limoni, street art e musica. Prevista anche l’esibizione del Gruppo Folk “Tavola Tonda Orchestra”, che con un intreccio di ritmi, canti e danze della tradizione coinvolgerà il pubblico durante l’evento.

"La sagra – dichiara l’assessore al Turismo Vincenzo Cusumano - sarà un momento di incontro collettivo che servirà a promuovere e a far conoscere uno dei principali prodotti agricoli legati al territorio terrasinese, il limone appunto, e si riserva di contribuire anche ad aiutare gli agricoltori locali per la vendita dei prodotti agricoli siciliani. Quindi oltre ad avere attenzione per l’aspetto economico, si intende riscoprire il valore culturale dell’agricoltura e del mondo rurale e contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta agrituristica e dell’ospitalità, con lo scopo – considerata la naturale vocazione turistica di Terrasini – di prolungare e destagionalizzare le attività turistiche".