Cibo, cultura e tradizione: Sagra del Grano e Street food fest a Baucina

Domenica 25 agosto dalle 17.30 torna puntuale a Baucina l'appuntamento con la Sagra del Grano. Ma non solo. Spazio anche allo Street Food Fest.

Cibo, cultura e tradizioni al festival della cultura contadina. Un'occasione imperdibile per poter conoscere e gustare l'eccellenza dei prodotti enogastronomici del territorio. Degustazione dei prodotti salati derivati da grano della tradizione baucinese. Un festival della cultura contadina, in cui il protagonista è il cibo, frutto del grano con tutta la tradizione di lavoro che porta con sè.

Appuntamento da non perdere quello con la storica rievocazione della “spagghiata” e “pisata”: come si mieteva e si separava il grano dalla paglia fino al secolo scorso, dal “rutuni” al grano setacciato in un percorso che vi permetterà di immergervi in una classica atmosfera del nostro passato agreste, fatto di antichi mestieri ed altre pratiche legate alla nostra natura bucolica.

In serata Street Food Fest con delizie a base di carne, formaggi, prodotti da forno, frutta... tutto rigorosamente proposto da aziende locali che esprimono le eccellenze enogastronomiche del territorio baucinese. A seguire lo spettacolo del gruppo comico "I 4 Gusti" e intrattenimento musicale con i “Tinchité” e la loro musica sicilian folk. E la Milonga di Tango Argentino a partire dalle 20, sotto lo splendido prospetto dell’imponente Chiesa Madre. Ingresso Libero e parcheggio gratuito.

Programma

Alle 17.30: Rievocazione della Pisata e della Spagghiata

Alle 18.45: Laboratori dimostrativi

Dalle 19.30: Street Food Fest

Dalle 20: Baucinas Aires 2019 - Milonga di tango argentino

Alle 21: Spettacolo dei Tinchitè - Sicilian Folk Band

Alle 21.30 “Facciamo Curtigghiu” - Cabaret de I 4 Gusti