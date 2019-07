La sagra del grano a Pianello, la mostra di Gennaro all'oratorio: il weekend a Petralia

Sabato 3 agosto prenderà il via a Petralia Soprana l’VIII Sagra del Grano presso la frazione Pianello che per due giorni (3 e 4 agosto) proporrà, come ogni anno, degustazioni di prodotti legati al grano e ricordi di vita vissuta.

Quest’anno si aggiunge anche il 1° gran premio “du carruzzuni” che farà fare un tuffo nel passato valorizzando un mezzo da corsa e di divertimento dei giovani di un tempo. La sera sarà lo street food e la musica dei Malarrazza 100% Terrone ad essere protagonista. Domenica 4 agosto sale in cattedra il grano. Nel pomeriggio sarà rievocata a “pisata” (trebbiatura con i muli) e la “spartenza” del prodotto nell’aia. La sera degustazione di prodotti derivati dal grano e intrattenimento musicale a cura del fisarmonicista Michele Gennaro.

Sabato 3 agosto sarà il maestro Vincenzo Gennaro ad essere protagonista con la sua mostra “L’anima e la Materia”. Nell’Oratorio, di fronte la piazza Frate Umile, saranno esposti Bronzi, sculture Raku, medaglie, disegni e monografie. Realizzazioni del Maestro Vincenzo Gennaro che ritorna nel suo paese e mette in mostra 40 opere rappresentanti il suo linguaggio artistico. All’inaugurazione prevista per le ore 18:00 sarà presente il Sindaco Pietro Macaluso, l’amministrazione comunale e l’artista. La mostra sarà presentata dal critico Pietro Longo.