Alla scoperta di cibo, cultura e tradizioni: tutto pronto per la sagra del grano di Baucina

Cibo, cultura e tradizioni per la Sagra del Grano a Baucina in provincia di Palermo. L'appuntamento con la manifestazione giunta alla terza edizione è per domenica 26 agosto.

Un festival della cultura contadina, in cui il protagonista sarà anche quest'anno il cibo, frutto del grano con tutta la tradizione di lavoro che porta con sè. Sarà possibile assistere alla riproposizione della pisata e della spagghiata, rappresentanti due momenti fondamentali della produzione dei cereali. Ma anche spettacoli musicali e storie della vita di un tempo per creare cultura, la cultura ecomuseale.