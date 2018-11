Termini Imerese, tutti pazzi per la "favazza": al via la sagra tra tradizioni e sapori

Sabato 1 e domenica 2 dicembre ritorna la Sagra della Favazza Termitana. Ancora una volta si riproporranno gli antichi sapori e le tradizioni della notte del 7 dicembre, durante la quale viene effettuata l'antica processione notturna di Maria Santissima Immacolata che precede le festività natalizie.

Passeggiando per le vie del centro storico nella giornata di sabato 1 Dicembre presso la piazza del Carmelo a partire dalle ore 17:00 animazione e divertimenti per i bimbi presenti a cura di Jobel; alle 19.00 potrete assistere alla piacevole chiacchierata con l'antropologo Carlo di Franco che avrà per tema: "A favazza! pane e festa pà novena termitana" a cura di BC Sicilia. durante la serata sarà possibile ascoltare musiche tradizionali siciliane ed effettuare degustazione dell'originale Pizza-favazza a cura di Tocca a Tia.

Domenica 2 Dicembre in corso Umberto E Margherita programma ricco di eventi. Durante la giornata si alterneranno : ride spinning con i ragazzi della palestra New Fitness, Caccia alla favazza termitana (caccia al tesoro multimediale tra le vie del centro storico),lo spettacolo dei pupi siciliani del maestro Mancuso, il coro polifonico Lumen Christi diretto da Lucia Cinà, L'asilo dei lunatici ( musica folk mediterranea), giochi e animazione per bambini .Presso la chiesa di S.Saverio a partire dalle ore 17.00 reading poetico "La fanciulla di Dio " a cura di Termini d'Arte. Sarà presente uno spazio dedicato all’artigianato e i prodotti tipici locali. In Piazza Crispi potrete trovare i maestri fornai termitani pronti a farvi degustare la tradizionale favazza termitana e i dolci della tradizione natalizia.