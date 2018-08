Tra folklore e degustazioni, torna la sagra delle nocciole a Polizzi Generosa

Da venerdì 17 a domenica 19 agosto per la sua 61esima edizione, tra folklore, degustazioni e tradizione, torna a Polizzi Generosa la "sagra delle nocciole".

Appuntamento da non perdere per i golosi e gli amanti della tradizione a Polizzi Generosa, con la 61esima edizione della storica sagra delle nocciole, tra degustazioni del tipico prodotto polizzano, sfilate di gruppi folkloristici locali e internazionali, e spettacoli.

Una manifestazione che ogni anno attica migliaia di turisti provenienti da tutta la Sicilia, e non. Nel corso della sagra saranno allestite bancarelle e messi in scena i momenti più significativi della vita campestre. Nel pomeriggio si può assistere alla sfilata . dei colorati carretti siciliani con la distribuzione di nocciole verdi, mentre gruppi folkloristici intonano canti tradizionali con costumi caratteristici del luogo di provenienza.

Non mancheranno poi degustazioni di altri prodotti tipici locali: panini con salsiccia, scottadito, stigghiola, il fagiolo badda cotto come da tradizione polizzana e affogato nelle tagliatelle fatte in casa, ricotta formaggi e un’immensa varietà di dolci.