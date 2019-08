Musica folk e degustazioni per tutti, a Polizzi Generosa torna la Sagra delle nocciole

Da venerdì 16 a domenica 18 agosto a partire dalle 9.30 a Polizzi Generosa torna l'imperdibile appuntamento con la Sagra delle Nocciole.

La sagra è giunta quest'anno alla sua 62esima edizione. Caratteristica manifestazione popolare dedicata alle nocciole, tipico prodotto polizzano, con sfilate di gruppi folkloristici locali e internazionali, e spettacoli. Annualmente la manifestazione attira numerosi turisti, in piazza Trinità. Nel corso della Sagra vengono allestite le cosidette bancarelle e messi in scena i dei momenti più ignificativi dell'antica vita campestre, con ricostruzioni di angoli di vita campestre e paesana, come a mannara, u paghiaru, u mulinu, u stazzuni. Nell'occasione, per stuzzicare l'appettito, è possibile degustare i prodotti tipici della città. Nel pomeriggio si può assistere alla sfilatadei colorati carretti siciliani con la distribuzione di nocciole verdi, mentre gruppi folkloristici intonano canti tradizionali con costumi caratteristici del luogo di provenienza.

Il paese si riempie di capanne in legna e pietra costruite interamente dai ragazzi di Polizzi che per tradizione ogni anno danno vita a uno scenario antico e suggestivo grazie alla rappresentazione dei vecchi mestieri e all'armonia che si viene a creare tra musica balli e folklore. Dai carretti siciliani verranno distribuite gratuitamente le nocciole, ma si potranno effettuare degustazioni di altri prodotti tipici locali: panini con salsiccia, scottadito, stigghiola, il fagiolo badda cotto come da tradizione polizzana e affogato nelle tagliatelle fatte in casa, ricotta formaggi e un'immensa varietà di dolci.

Programma

Venerdì 16 agosto

ore 9.30

Visita al centro storico della città a cura della Pro Loco

ore 18.00 – Aula Consiliare

Incontro su “L’accordo quadro della filiera della nocciola siciliana”

ore 19.00

Inaugurazione della 62° Sagra delle Nocciole

ore 22.00 - Piazza XXVII Maggio

Esibizione del vincitore della Corrida 2019 Riccardo Termini e il suo fiscaletto

Sabato 17 agosto

ore 9.30

Visita al centro storico della città a cura della Pro Loco

ore 22.00 - Piazza XXVII Maggio

Gruppo musicale I Lassatilabballari

Domenica 18 agosto

ore 9.30

Visita al centro storico della città a cura della Pro Loco

ore 17.00

Sfilata dei gruppi folk (Cile, Colombia, Guinea, Kazakistan, Honduras, Nepal, Olanda,

Russia, Italia) e carretti siciliani con distribuzione delle nocciole

ore 20.00 - Piazza XXVII Maggio

Esibizione Gruppi Folk

ore 22.30 - Piazza XXVII Maggio

Gruppo musicale popolare I Fataciumi