Tutti pazzi per la focaccia dal sapore forte e deciso, la sagra del "cuddiruni" a Ciminna

Cuddiruni Festival Rural Day a Ciminna, la manifestazione dedicata al uno dei prodotti tipici del territorio, prenderà il via venerdì 24 agosto.

Il "Cuddiruni" è una focaccia dal sapore forte e deciso, panificata come si faceva un tempo e condita con pomodoro, acciughe e origano. L’evento più atteso dell’estate in cui ai sapori tipici della tradizione culinaria ciminnese si uniranno musica e divertimento. Venerdì 24 agosto 2018 sarà possibile degustare la specialità del “cudduruni” nella splendida atmosfera della "Notte Bianca" ricca di artisti e spettacoli.



Il “Cuddiruni Festival” è un evento che valorizza la gastronomica locale ciminnese. Nasce per rafforzare la denominazione di origine del prodotto e rappresenta un’opportunità per aiutare le piccole aziende del territorio per promuovere la produzione locale. E’ un prodotto dei forni e della cucina tipica Ciminnese, una focaccia (un pò più piccola della pizza) di impasto morbido e gustoso, dal sapore forte e deciso, un profumo irresistibile. Viene realizzata bianca (senza la polpa di pomodoro) o rossa, condita con acciughe, cipolle, formaggio pecorino e mollica. In passato era consuetudine infornare “u cuddiruni“, quando si faceva il pane in casa, con la farina di semola di grano duro, l’impasto rimanente veniva condito per allietare la giornata dei bambini con una golosità gastronomica semplice ma gradita. L'evento viene realizzato ogni anno a fine agosto (ultimo venerdì della settimana).