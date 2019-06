Sanlorenzo Mercato, weekend di gusto con la sagra della busiata di Buseto Palizzolo

Un nuovo weekend di gusto approda a Sanlorenzo: a partire dalle 18 di sabato 8 giugno e per tutta la domenica protagoniste assolute del Mercato saranno le bontà di Buseto Palizzolo, tra dimostrazioni culinarie e piatti speciali.

L’evento realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Buseto Palizzolo, vede in particolare, i mastri pastai dell'Azienda agricola biologica "U timpuni" impegnati sia sabato alle 18 che domenica, alle 12 e alle 18, nella dimostrazione di come si prepara la busiata fresca usando farina di Tumminia, secondo l’antica tecnica manuale di realizzazione di questo formato di pasta, unico nel suo genere. A seguire piccoli assaggi delle busiate servite con il caratteristico condimento, il pesto alla Trapanese. Un’occasione speciale per scoprire in anteprima esclusiva le bontà che si potranno gustare per la sagra della busiata che dopo due anni di stop torna a grande richiesta a Buseto Palizzolo, dal 26 al 28 luglio.

Inoltre si potranno gustare, sia a pranzo che a cena e per l'intero weekend, ad un prezzo speciale (€6 a piatto), tre diversi primi creati ad hoc dal Pastificio di Sanlorenzo Mercato: le busiate alla Trapanese, le busiate con pesto, zucchine e speck e le busiate al salmone. Una due giorni di sapori, ma anche di saperi busetani, con i caratteristici manufatti di Antichi Intrecci, come i tappeti ericini, i "panaru" e le “curine”, particolari borse e ceste realizzate con le fronde tenere della palma nana, tipica del bacino del Mediterraneo.

Località ideale per gli amanti del turismo rurale, Buseto Palizzolo è un particolare mix tra rurale e urbano, con il vicino bosco di Scorace, ricco di rare varietà di funghi, come il porcino nero di Scorace e frutti di bosco come il corbezzolo, il mirto, le more selvatiche. I prodotti tipici della campagna, l’enogastronomia e la cucina di tipo popolare, ma anche le diverse le attività di artigianato tipico, come i tappeti ericini, sono elementi di grande richiamo per chi ama i buoni sapori e le tradizioni di un tempo.