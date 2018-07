Festa della busiata, a Sanlorenzo Mercato un weekend dedicato alla regina della pasta fresca

Formaggi, vini, oli aromatici, “miliddi”, e poi loro, le vere regine della tradizione gastronomica busetana, le busiate. Il 21 e il 22 luglio Buseto Palizzolo invaderà il Mercato con la sua carrellata di bontà e specialità culinarie, tra degustazioni, dimostrazioni e piatti speciali. E domenica si continua a parlare di busiate e bontà busetane con la Radio al Mercato condotta da Beppe Palmigiano.

Un nuovo weekend di gusto approda a Sanlorenzo: il 21 e 22 luglio protagoniste assolute del Mercato saranno le bontà di Buseto Palizzolo, tra dimostrazioni culinarie e piatti speciali. In particolare, i mastri pastai dell'Azienda agricola biologica "U timpuni" mostreranno, sia sabato che domenica, a partire dalle 17, come si prepara la busiata fresca usando farina di Tumminia, secondo l’antica tecnica manuale di realizzazione di questo formato di pasta, unico nel suo genere. A seguire piccoli assaggi delle busiate servite con il caratteristico condimento, il pesto alla Trapanese. Spazio anche ai tipici dolcetti del territorio, i miliddi di farina di Maiorca e i biscotti di fichi secchi.

Per l’occasione, sia a pranzo che a cena e per l'intero weekend, si potranno assaggiare ad un prezzo speciale tre diversi piatti di busiate create ad hoc dal Pastificio di Sanlorenzo Mercato in collaborazione con le pastaie di Buseto: all’insalata, alla Trapanese e alla norma. Lungo il porticato sarà possibile scoprire alcuni prodotti di punta di Buseto, come i vini dell'Azienda Vitivinicola Mustazza, gli olii dell'oleificio Mazzara, e poi miele, conserve e la caratteristica zuppa di cicerchie (in degustazione solo dopo le 17). Una due giorni di sapori, ma anche di saperi busetani, con le dimostrazioni di Antonina Antichintrecci e la realizzazione di "panaru" e “curine”, particolari borse e ceste realizzate con le fronde tenere della palma nana, tipica del bacino del Mediterraneo. E poi portachiavi e monili di vario genere realizzati interamente a telaio.

Domenica sera, a partire dalle 21, il salotto radiofonico di Radio Action per il consueto appuntamento con La radio al Mercato ospiterà il presidente della Pro Loco Buseto Palizzolo, Giovanni Grammatico, che racconterà un territorio in costante crescita, impegnato da anni nella valorizzazione delle sue specificità con eventi di grande richiamo come la sagra della pasta cu l’agghia, la sagra della pasta della busiata, la festa dei porcini di Scorace. Con lui Maria Carmela Miceli dell’azienda agricola U Timpuni e poi il duo comico Badaboom composto da Alessandro Aiello e da Giuliana Di Stefano. Sotto la regia di Beppe Palmigiano, editore di Radio Action, il talk sarà anche l’occasione per presentare in anteprima i nuovi speaker radiofonici di Teaser Media Group giunti a Radio Action dopo una proficua esperienza a Radio One.

Località ideale per gli amanti del turismo rurale, Buseto Palizzolo è un particolare mix tra rurale e urbano, con il vicino bosco di Scorace, ricco di rare varietà di funghi, come il porcino nero di Scorace e frutti di bosco come il corbezzolo, il mirto, le more selvatiche. I prodotti tipici della campagna, l’enogastronomia e la cucina di tipo popolare, ma anche le diverse le attività di artigianato tipico, come i tappeti ericini, sono elementi di grande richiamo per chi ama i buoni sapori e le tradizioni di un tempo.