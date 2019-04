Sagra di l'asineddi di Carini, in piazza Duomo si mangia il tipico pesce azzurro

Domenica 28 aprile 2019 in Piazza Duomo a Carini (PA) a partire dalle ore 11:00, si svolgerà la prima “Sagra di l'Asineddi di Carini”, pesce azzurro il cui nome italiano è Zerro e che abbonda nei mesi di aprile e maggio nel Golfo di Carini. Protagonisti i piatti tipici della tradizione popolare ed in particolare la “pasta cu sucu di Asineddi” e “Asineddi ca cipudda” ovvero Asineddi fritti accompagnati da scalogne in agrodolce.

Durante la giornata si esibiranno i "Pupi di Zuccaru", gruppo di musica Folk, e ci sarà anche l'opportunità di apprezzare laboratori artigianali, spazi espositivi, visitare i principali monumenti del centro storico di Carini con visite guidate (Castello della Baronessa di Carini, Oratorio Serpottiano, Chiesa e Chiostro dei Carmelitani, Chiesa degli Agonizzanti). Sarano inoltre aperte al pubblico le splendide Catacombe di Villagrazia di Carini (visita guidata su prenotazione).

Dalle ore 16:00 presso il teatro “Totuccio Aiello” si svolgerà il 5° Concorso Pianistico “Giulio Prestigiacomo”, uno dei musicisti carinesi che componevano il famoso gruppo musicale “Nico e i Gabbiani” che negli anni 60 fu autore di famosi brani musicali. Dalle ore 10:30 alle 17:00 sarà disponibile il servizio di Bus Navetta da Piazza Sant’Anna a Piazza Duomo, con corse ogni 30 minuti in tutti e due i sensi di marcia. Sarà un momento importante alla riscoperta dei sapori e delle bellezze artistiche di Carini.