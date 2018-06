Marcello Carini e 10 anni di danza, il saggio spettacolo al Teatro Santa Cecilia

Un doppio appuntamento, per celebrare dodici anni di carriera, con più di cinquanta artisti sul palco, per due ore e mezzo di spettacolo. I numeri e la qualità fanno la differenza nel #SaggioSpettacolo2018, lo show coreografico in tre atti che coinvolgerà tutti gli allievi che in più di 10 anni hanno accompagnato la crescita artistica del coreografo Marcello Carini e della sua scuola Asd Ensemble di via Bara all’Olivella 70. L’appuntamento è per il 4 e 5 luglio alle 20,30 al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, nell’omonima via.

Lo spettacolo sarà diviso in tre atti. Nel primo andrà in scena “Cenerentola” di Marcello Carini, su musiche di Sergei Prokofiev, con la collaborazione di Gianluca Mascia, Marcella Morello, Laura Saitta e tutti gli allievi del dipartimento classico. Nel secondo, intitolato “#Guest”, padroni del palco saranno danzatori e coreografi italiani noti in tutto il mondo e che hanno accompagnato la carriera artistica di Marcello Carini. Saranno così in scena: la prima ballerina di Maggio Danza Letizia Giuliani, il danzatore del teatro dell’Opera di Roma Francesco Marzola, il coreografo Alex Atzewi, i danzatori del teatro Massimo di Palermo Francesca Davoli e Gianluca Mascia e la danzatrice professionista Elisabetta Di Chiara. A loro si sommerano gli allievi di Marcello Carini che hanno letteralmente spiccato il volo, completando la loro formazione in altre scuole europee: Zeudi testa dal teatro dell’Opera di Roma, Gaspare Li Mandri dal Ballettakademie Wiener Staatsoper, Erika Bologna dal teatro San Carlo di Napoli, Martina Schirò dal Ballettschule Theater di Basilea, Zaira Zuccaro dal centro di perfezionamento Alex Atzewi di Modena.

La terza parte vedrà in scena tutti gli allievi del dipartimento contemporaneo di Marcello Carini, che porterano in scena “Le stagioni”, scritto dallo stesso Marcello Carini, con la collaborazione di Laura Saitta. "Approfitto di un momento in cui il mio livello coreografico sta raggiungendo un alto livello - dice Marcello Carini, che prossimamamente andrà in residenza artistica in isolamento al Tyrone Guthrie Annaghmakerrig di Monaghan in Irlanda del Nord - per dare un nuovo punto di arrivo e ripartenza alla mia carriera". L’ingresso è gratuito e a inviti che si possono ritirare alla Asd ensemble in via Bara all’Olivella 70 a Palermo.