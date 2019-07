San Giuseppe Jato, la danza è di scena con il saggio della New step by step

Venerdì 2 agosto a partire dalle ore 20:30 in piazza Falcone e Borsellino a San Giuseppe Jato, si terrà il 12° saggio della scuola di danza “New Step by step” di Angela Pernice. Sul palcoscenico gli allievi della scuola di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti.

Sarà l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un momento di crescita e motivo di orgoglio per tutti. La serata, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, avrà la direzione artistica della maestra Angela Pernice e la direzione tecnica di Giovanni Cassarà. La ricercatezza dei costumi, la creatività nei balletti, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile. Ingresso gratuito