A caccia di fantasmi in giro per Palermo, Safari Ghostbusters per Halloween e per i "morti"

Dopo il grande successo del 2018 torna in una versione totalmente nuova il Safari Ghostbusters! Una caccia all'ultimo fantasma per tutta la famiglia.

In occasione di Halloween e la commemorazione dei morti, nelle strade del centro storico di Palermo, si nasconderanno ombre misteriose, personaggi strani e oggetti magici. Piccoli “acchiappafantasmi” travestiti da mostri saranno alla caccia di fantasmi di tempi remoti, qr-code da collezionare tramite lo smartphone, ed enigmi di una città nascosta da risolvere.

Fantasmi birichini si aggirano indisturbati per i vicoli della città per raccontarci le loro storie! Tocca a te scoprirne le tracce e catturarli. Ma niente paura, i fantasmi sono più fifoni di quanto credi. Basta poco per terrorizzarli: una maschera, un mantello, un lenzuolo bianco o qualche smorfia e rumore improvviso li scaccerà via. Una passeggiata serale ricca di colpi di scena, prove divertenti e di coraggio da superare, sorprese ed attività inaspettate sono gli ingredienti di questo Safari Ghostbusters.

Si gioca a squadre, composte da bambini e adulti : min 4 .max 10 partecipanti. Bisogna rispondere a delle domande, superare delle prove, trovare gli indizi richiesti e “catturare” i fantasmi. La “cattura” dei fantasmi avverrà attraverso la risposta ad indovinelli, con la scansione dei codici Qr-Code e con le foto. I codici, una volta trovati e letti grazie ad uno smartphone, sveleranno particolari curiosi e l’identità dei fantasmi incontrati. Condurranno i partecipanti alla pagina web contenente l’indizio o l’indovinello da risolvere per passare alla tappa successiva.

Vince chi ottiene più punti, non è importante arrivare per primi! Tutte le attività sono pensate per essere svolte dai bambini di 6 anni di età in su in autonomia o con piccoli aiuti da parte degli adulti. Leggere il Regolamento completo.



Occorrente:

abbigliamento comodo da “safari Ghostbuster”;

macchina fotografia o mobile per fare le foto; App per la “scansione Qr-code”, connessione a internet

vestito in maschera, biglietto elettronico stampato o salvato nel mobile; acqua e snacks e…voglia di divertirsi!!

A chi si rivolge:

Famiglie con bambini; bambini e ragazzi con adulti accompagnatori.

Età minima consigliata + 5 anni

Quando:

Venerdì 1 novembre ore 18:30- 21:30

Partenza del Safari dalle 18:30 alle 19:30; fine del gioco con consegna del materiale entro le 21:30

Inizio: Teatro Bellini- Piazza Bellini

Il percorso è segreto . Verrà svelato il giorno stesso .

Modalità di partecipazione:

Iscrizione on line tramite il link pubblicato su www.palermobimbi.it o nella pagine social. Il biglietto elettronico va presentato stampato o esibito sul mobile al personale Palermobimbi.

Costo

8 euro a partecipante; gratuito bambini 0-3 anni.

Attività comprese:

Ingresso Teatro Bellini

Caccia al tesoro (kit gioco)

Attività

Racconti e incontri con personaggi

Attestato Ghostbusters

Premi per 3 squadre vincitrici

Gallery