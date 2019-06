U2 night con i Walk on al baglio del Dorian al Tasmira

Sabato 29 giugno il Baglio del Dorian al Tasmira assumerà un'aria tipicamente IRISH grazie ai WALK ON, tribute band palermitana, che dal 2012 rende omaggio alla rock-band irlandese. Una SetList che ripercorrerà i maggiori successi dagli anni 80 ad oggi sarà pronta per essere cantata e ballata con la possibiltà, in aggiunta, di prenotare un tavolo per poter gustare una squisita pizza o un ottimo apericena.



Il baglio per l'appunto, unirà il suo essere suggestivo al fascino tipico del sound degli U2, che invaderà e pervaderà ch accompagnerà la band in questo cammino musicale di circa due ore…..



La band è composta da:

Maurizio Sparacello – Voce & Sequencer

Marco Alagna – Chitarra

Alessandro Citraro – Basso

Piero Sciortino – Batteria



Info e prenotazioni: dorianstaff@gmail.com