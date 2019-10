Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna il "Jeep on Tour"

Due giornate - dalle alle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 - di pura adrenalina organizzate dalla concessionaria Nuova Sicilauto per conoscere (e provare) tutte le novità in casa Jeep.

Si tratta dell'evento ufficiale di Jeep che ogni anno dà appuntamento nelle città di tutta Italia per mettersi alla prova su un percorso off-road a bordo di uno dei fantastici modelli della gamma Jeep.

Per i più coraggiosi sarà allestito un percorso off-road a ostacoli con un ponte alto 6 metri, con bascula di 45°: per mettersi alla prova non è necessaria prenotazione: basta presentarsi all'evento e rivolgersi alle hostess, che stileranno una lista.