Crucitè, merenda all'insegna della solidarietà: un pomeriggio a sostegno del Rifugio Favorita

Sabato 17 febbraio dalle ore 17 alle ore 19 presso Galleria149 Cafè, in Via Cavour 149, vi aspettiamo per prendere insieme un tè e partecipare ad una gara di cruciverba a coppie, le prime due che termineranno riceveranno un bellissimo premio.

Durante il contest ci farà compagnia il nostro amico e bravissimo animatore, Luca Piazza, che con la sua simpatia renderà questo evento ancora più piacevole. Per i più piccoli? Contest di disegno sul tema: “Io e & il mio amico a 4 zampe”. I vostri bimbi potranno dar sfogo alla loro creatività disegnando tutto ciò che amano fare in compagnia del loro animale, premieremo il disegno più bello con un simpatico premio. Ci auguriamo che aderirete in tanti, quasi 200 cagnolini dipendono da tutti noi.

Il Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita, infatti, è una struttura privata che non riceve alcuna sovvenzione pubblica, i nostri cani sopravvivono grazie alle persone che scelgono di aiutarli e con la vostra adesione all’evento parte del ricavato verrà donato alla nostra struttura. Partecipa anche tu ed invita i tuoi amici, insieme possiamo aiutare i piccoli ospiti del Rifugio!

Formula CruciTè: 1 tè + 1 fetta di torta artigianale a scelta: 8 euro, 1 cioccolata + 1 fetta di torta artigianale a scelta: 8 euro, 1 infuso + 1 fetta di torta artigianale a scelta: 8 euro. Tutti gli ordini extra seguiranno i prezzi del menù. Prenotazione obbligatoria.