Rotary club Termini Imerese e Sasà Salvaggio, successo a San Nicola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Serata di risate ed emozioni, quella andata in scena al Castello Di San Nicola, con lo spettacolo del cabarettista siciliano Sasà Salvaggio, nella serata di beneficenza organizzata dal Rotary Club Termini Imerese. Gli organizzatori della serata lo avevano preannunciato, evento sold out e tanti amici a cui dover dire di no, perché non c’erano più posti a sedere, e così è stato. Nella bellissima location di San Nicola oltre 800 persone hanno assistito allo spettacolo di Sasà Salvaggio chiamato “accapputtai ca lapa”, sketch e filmati del comico siciliano che hanno piacevolmente intrattenuto il pubblico presente in un continuo ridere di gusto. Le risate e la comicità di Salvaggio, hanno permesso al Rotary Club locale di riuscire a portare a termine due importanti donazioni, che verranno messe in atto nei prossimi giorni. Un ecografo portatile da donare all’ambulatorio PICC dell’ospedale “S. Cimino” di Termini Imerese ed una carrozzina Job. Ad inizio serata, a dare il benvenuto agli ospiti, è stato il prefetto del Rotary Club Termini Imerese Francesca Ficili, che ha ringraziato gli sponsor della serata, il main sponsor Mondialpol Security ed il Centro Ortopedico Ferranti e continuando con l’Hotel Lido Vetrana, Riabfarm Di Anna Tripi, Galati Catering, Menefod Burger Park, il Centro Estetico Ester, il Bar Kairos e Telefonia Del Corso. Il prefetto Ficili ha accolto sul palco i due main Sponsor, Mondialpol che oltre al contributo economico iniziale, ha contribuito con un ulteriore supporto di due guardie giurate presenti per garantire ordine pubblico nel corso della serata ed il Centro Ortopedico Ferranti che ha donato la carrozzina Job. Il presidente del Rotary Club Termini Imerese Alessandro Battaglia ha donato ai rappresentanti delle due aziende i gagliardetti del Rotary Club da egli presieduto. “A nome mio e del club che mi onoro di rappresentare, siamo orgogliosi del successo della nostra serata di beneficenza - ha commentato Alessandro Battaglia- il contributo dei presenti e degli sponsor, ci permette di portare a compimento la nostra iniziativa benefica. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti alla serata, necessari per raggiungere l'obiettivo. Grazie anche a tutti i soci che, lavorando in maniera coordinata hanno permesso la riuscita della serata e mi hanno reso ancor più orgoglioso di far parte di questo club. Ringrazio - conclude Alessandro Battaglia- Padre Mimmo della Chiesa di San Nicola per aver fornito un grosso numero di sedie, l'amministrazione Comunale ed il Sindaco Ortolano, Calogero Marino per il contributo tecnico alla logistica e la proprietà del Castello di San Nicola” Nei prossimi giorni, verrà donata la carrozzina Job al Lido Vetrana di Trabia, che grazie alla spiaggia sabbiosa, ed alla carrozzina messa a disposizione del Rotary Club imerese sarà possibile per i portatori di handicap accedere in acqua in modo più semplice.

Gallery