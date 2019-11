Rosanero in fest, alla Fiera del Mediterraneo la tre giorni per il Palermo e il calcio

Da venerdì 8 novembre fino a domenica 10 novembre, a partire dalle ore 16, presso il padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo, si terrà il grande evento rosanero, organizzato dall’associazione “Eterna fratellanza”.

Tre giorni di festa dedicati ad adulti e bambini, per celebrare i colori rosanero. Per i più piccoli attività ludiche, spettacoli di magia, gonfiabili. Alla festa dell’appartenenza ai colori rosanero saranno presenti molti ospiti. Tra questi, Lupetto, Totò Borgese, Lello Analfino dei Tinturia. Domenica pomeriggio , dopo la partita con il Savoia, saranno presenti in Fiera i giocatori della Ssd Palermo e tutta la società. All’interno de padiglione sarà allestito un grande expo che anticipa il Museo della storia del Palermo.

Le pareti saranno ricoperti dalle maglie storiche dei giocatori rosanero. Adesivi, figurine, video, articoli di giornale, sciarpe e tanto altro materiale racconteranno e celebreranno la storia dei rosanero. Nelle tre giornate tanto divertimento con animazione, area bimbi, punti ristoro e ancora momenti di intrattenimento con artisti rigorosamente rosanero. Media partner esclusivo dell’evento sarà Rta Radio Tivù Azzurra, la radiovisione ufficiale dei tifosi del Palermo, che dalle ore 16 nelle tre giornate, andrà in onda in diretta audio e video, raccontando Rosanero fest con immagini ed interviste.

La festa di appartenenza dei colori rosanero sarà anche una maratona di solidarietà per raccogliere i fondi che consentiranno al piccolo Daniele di 5 anni, affetto da una malformazione cerebrale congenita, di continuare i suoi viaggi della speranza e ricevere le cure adeguate. L'ingresso è gratuito.