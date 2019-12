La Pro loco Romagnolo organizza la prima edizione di "adotta un addobbo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Pro Loco Romagnolo ha organizzato per sabato 21 una manifestazione con la cittadinanza per addobbare l"albero di Natale fatto installare davanti al pontile di via Messina Marine. In una nota pervenutaci dal presidente G.Colletti, sabato mattina alle 11, si invitano i cittadini a donare un addobbo che sarà posizionato sull"albero installato per le feste natalizie.

"Auspichiamo una massiccia presenza come sempre da parte dei cittadini di Romagnolo - dichiara il Presidente Colletti - manifestazioni come queste servono a creare un collante al nostro quartiere e sono oserei dire epocali, visto che mai a Romagnolo è stato organizzato un evento simile, che ripeteremo comunque negli anni a venire, e sarà l'occasione per potere scambiare gli auguri di presenza con la comunità romagnolese da parte del gruppo direttivo della Pro Loco Romagnolo. Vi aspettiamo numerosi e con un addobbo".