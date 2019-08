Rock$tart: quattordici band si sfidano in spiaggia a Capaci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rock$tart, quattordici band si sfidano in spiaggia, al calar del sole, a "colpi di riff". Venerdì 30 agosto dalle ore 19:00, presso il lido Sunset, nella spiaggia di Capaci, continua la seconda edizione del contest Rock$tart. Dopo aver superato le selezioni on line, le quattordici band selezionate, e provenienti da tutta la Sicilia si sfideranno a "colpi di riff". Soltanto quattro giungeranno alla finale del 1 settembre (conquistata a pieni consensi dalle band: Vinyl as old time e Das Es il 23 agosto) per aggiudicarsi lo scrigno pirata. una giuria di qualità composta da giornalisti, discografici, musicisti e speaker radiofonici sarà severamente attenta ad ogni singola performance. A chiudere la manifestazione saranno: Zhayron, Bunnyblack Noise, e i padroni di bordo, i Deh Delirium Tremens. L'evento è organizzato da Roccarolla Scrushow, in collaborazione con Sunset.