Rock$tart, quattordici band si sfidano a Capaci a "colpi di riff"

Venerdì 23 agosto alle 19 in via Riccione a Capaci prende vita la seconda edizione Rock$tart, una sfida tra gruppi a suon di rock che proseguirà il 30 agosto fino alla serata finale dell'1 settembre per aggiudicarsi lo scrigno pirata.

Al calar del sole, quando la splendida costa che accoglie la manifestazione Un Mare di Rock; si tinge di rosso-viola avrà inizio la seconda edizione del Rock$tart. Tre serate in spiaggia di Puro Rock Originale. Dopo aver superato le selezioni on line, le quattordici band selezionate, e provenienti da tutta la Sicilia si sfideranno a "colpi di riff" nelle giornate del 23 e 30 agosto. soltanto due giungeranno alla finale del 1 settembre per aggiudicarsi lo scrigno pirata. una giuria di qualità composta da giornalisti, produttori, musicisti e speaker radiofonici sarà severamente attenta ad ogni singola performance. Le Band in gara sono: V.A.O.T.-Caduta Lirica-The Wonderland-Roof Size-Das Es-Hellraiders-Ermetica-Anaurisma-Insomnia-Anema-Vago-Granja-Madelbo. La Finalissima del primo settembre oltre alle band in gara ospiterà due band della scorsa edizione, quali: -Bunnyblack Noise (ex W.A.R.) e Zhayron; un progetto di sperimentazione elettronica che rispondono al nome di Diskonnekt e infine LadyNoire e il dj set a tema rock e rigorosamente in vinile. A chiudere l'intera manifestazione sarà la ciurma di bordo che ha spiegato le vele in un mare di rock: Deh Delirium Tremens, Pirati Glam 'n Roll. Parcheggio videosorvegliato gratuito. Cibo e Bevande con prezzi anticrisi. L'evento è organizzato da Roccarolla Scrushow.