Appassionati degli anni '50 a rapporto, al via Rock & Rollo show al Nautoscopio

Dopo il successo della prima edizione del Retrò Fest che ha visto un‘elevata affluenza di pubblico ritorna sabato 15 settembre sempre al Nautoscopio un altro evento internazionale dedicato ai mitici anni '50.

Rock & Roll è il nome dello show, ad ingresso gratuito, prodotto dal connubio Stupor Mundi Art Project & NautoscopioArte e che vedrà come Special Guest dalla Germania Marcel Bontempi e Ira Lee affiancati da Robbie's Dirty Crew mentre il Dj Ciccio Chronic curerà il tappeto musicale con il suo set in vinile. Marcel Bontempi, per la prima volta in Sicilia, è considerato dai cultori un mago del ritmo; già fondatore della rockin band "The Montesas" nel 1998, ha recentemente lanciato la combo hillbilly/western swing "Dr. Bontempi Snale Oil Company ed arriva a Palermo accompagnato alla chitarra acustica da Ira Lee. Ricordate" Old Mad Witch", "Bull frog" e "Dig A Hole"? Le suonerà tutte, con un carico di materiale nuovo e sorprendente.

La Robbie's Dirty Crew gira invece l’Europa portando il sound made in sicily in svariati festival europei; il trio riproduce fedelmente le sonorità dei late 50’s early 60’s, con influenze blues ed oltre ad esibirsi con uno show proprio ha spesso affiancato artisti internazionali. La location così come già avvenuto per il Retrò Fest sarà allestita “in stile” grazie all’importante contributo di Caningam e gli organizzatori promettono un altro evento dove le buone vibrazioni e l’ottimo sound garantiranno il divertimento.

Tiziano Di cara, Direttore Artistico del Nautoscopio afferma a proposito dell'evento “nello spirito della contaminazione artistica continuano le serate al NautoscopioArte dedicate alle sonorità retrò con ospiti eccellenti internazionali, ma sempre con l’attenzione alle realtà locali con cui appunto gli ospiti interagiscono e si confrontano”, mentre Danilo Alongi dello Stupor Mundi B&B aggiunge: ”Abbiamo lanciato Stupor Mundi Art Project perché crediamo che turismo non significa solo ospitalità ma anche experience e gli eventi rientrano proprio in questa logica. Inoltre gli anni 50 ed il Rock’N’Roll piace sempre a tutti a prescindere dalla nazionalità e dall'eta in quanto stile di vita e non solo genere musicale”.