Canti siciliani al femminile, Matilde Politi e Simona Di Gregorio al Castello di Roccella

Lunedì 26 agosto alle 21.30 al Castello di Roccella, in occasione di Roccamaris, Matilde Politi e Simona Di Gregorio ripropongono in un viaggio musicale unico in maniera schietta e senza contaminazioni brani dalla tradizione orale siciliana mescolati a brani inediti tutti al femminile.

Un tempo, ogni luogo, ogni paese aveva la sua musica, i suoi suoni, la sua “nota”, e la musica corrispondeva al luogo, la musica stessa era “luogo”.

E se un viaggiatore attraversava la Sicilia dal mare alle pianure, fino ai monti e poi di nuovo al mare, poteva distinguere i luoghi attraverso i canti dei loro abitanti. Dal momento in cui si è smesso di lavorare cantando, di viaggiare cantando, di nascere, sposarsi, addormentare i figli e morire cantando, la tradizione musicale siciliana intesa come musica popolare, è diventata un repertorio scritto e non vivo e fertile come è invece in altri lidi del mediterraneo. Non è però mai morta come musica in siciliano, come musica d’autore siciliana. Riprendere i canti popolari vuol dire andare a cercare la relazione tra musica e luogo e cultura, e ricordare, ritrovare frammenti, echi delle voci di quella gente che cantava (e cantava tanto!), tracce di questa geografia perduta, rimasta nella memoria dell'antico viaggiatore. Matilde Politi e Simona Di Gregorio ripropongono in un viaggio musicale unico in maniera schietta e senza contaminazioni brani dalla tradizione orale siciliana mescolati a brani inediti che nella loro varietà ritmica ed espressiva rispecchiano l'impasto culturale che si va creando in una terra multietnica come la Sicilia di oggi.