Campofelice di Roccella, torna Roccamaris: il Castello di notte tra storia e sapori

Neanche quest'anno può mancare durante la kermesse Roccamaris. Appuntamento il 13 agosto a partire dalle 21.30 al Castello di Roccella per una serata dedicata alla conoscenza, con visite guidate in notturna.

Incontri d'estate al Castello. Una serata con il Castello di Roccella protagonista. I visitatori potranno immergersi per una notte in un'atmosfera fantastica tra interessanti momenti musicali e artistici grazie alla Compagnia Batarnù, degustazioni di prodotti del nostro territorio grazie ad alcune aziende del territorio madonita e siciliano e vivere il Castello approfondendone la sua conoscenza, un luogo pieno di storia e dalla rilevanza storico-culturale unica per tutto il territorio e non solo per Campofelice di Roccella. Per tutta la serata, fino a tardi, sarà possibile visitare il Castello e partecipare alle visite curate dai volontari dell'Associazione Roccamaris.



Gallery