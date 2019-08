Carretti siciliani e splendidi cavalli da tiro: a Campobello di Licata la più celebre Rietina di Sicilia

La Rietina è un evento tipicamente siciliano che si svolge in varie città dell'isola, ma quella più celebre si svolge a Campobello di Licata sin dal 1737: quest'anno l'appuntamento è lunedì 26 agosto alle 18 nel cuore della cittadina.

In particolare quella di Campobello di Licata si tiene ad agosto in occasione delle celebrazioni della Madonna dell'Aiuto.

La Rietina è una sfilata di carretti siciliani che attraversano l'intera cittadina accompagnati da gruppi folkloristici, al temine della quale si svolge l'asta per aggiudicarsi la bandiera della Madonna (la "bannera") che viene assegnata al miglior offerente.

In genere partecipa all'asta chiunque abbia fatto una promessa alla Madonna dell'Aiuto: infatti il denaro raccolto viene interamente donato alla Chiesa Madre della città.

La Rietina è un'occasione per ammirare non solo i carretti riccamente decorati secondo la più antica tradizione dell'Isola, ma anche per vedere da vicino le più belle e imponenti razze di cavalli da tiro, veri protagonisti dell'evento: il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, in primis, originario della pianura veneta, ferrarese e friulana; il cavallo da tiro bretone, originario della Francia che un tempo si diceva discendesse dal cavallo delle steppe che montavano i Celti; il Percheron, ovvero il cavallo francese da tiro pesante rapido, nelle due varietà piccolo e grande.