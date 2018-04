Ricorrenza del 15° anniversario dalla morte di Ciccio Ingrassia

All'interno di "Palermo Capitale della Cultura 2018", il 28 aprile alle ore 10:30, presso l'Aula del Teatro "Franco Franchi & Ciccio Ingrassia", la Piccola Accademia dei Talenti presenta la “Ricorrenza 15° anniversario dalla morte di Ciccio Ingrassia”, direzione artistica Simona D'Angelo, con la collaborazione dello storico Giuseppe Li Causi.

L’evento ha come obiettivo quello di ricordare l’anniversario della morte dell’artista Ciccio Ingrassia in occasione della 15esima ricorrenza che in coppia con Franco Franchi fu protagonista di oltre 116 film e apparizioni televisive.L’evento si svolgerà nell’aula teatro della Piccola Accademia dei Talenti, intitolata proprio alle maschere siciliane “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”.

L’evento prevederà brevi esibizioni musicali con la partecipazione del chitarrista Salvo Capizzi e del coro dell'accademia diretto dal Maestro Salvatore Petrotto, la proiezione di una galleriafotografica, fornita dallo storico Giuseppe Li Causi in ricordo della vita dell’artista e qualche scenetta comica, interpretata da uno o più bambini che frequentano i corsi di recitazione dell’accademia, in memoria dei tanti sketch umoristici realizzati dai due comici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.