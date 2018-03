Come funziona la raccolta differenziata di carta e cartone, il tour negli impianti

Nel mese del riciclo di carta e cartone, dal 21 al 23 marzo, tre impianti della filiera cartaria palermitana saranno aperti al pubblico. Si tratta di Rekogest srl a Termini Imerese (piattaforma di selezione), Si.Re.In di Citarda Maria Rosaria a Palermo (piattaforma di selezione), e Palermo Recuperi di Antonino Bologna & c. Sas a Contrada Reggio Corte (piattaforma di selezione).

Circa il 60% degli italiani è ancora convinto che la raccolta differenziata di carta e cartone non abbia un lieto fine con il riciclo perché “poi buttano tutto insieme”. Per sfatare questo ed altri falsi miti e far vedere da vicino cosa accade dopo il cassonetto, il 21, 22 e 23 marzo torna RicicloAperto il tradizionale appuntamento di Comieco che apre le porte di oltre 100 impianti della filiera del riciclo di carta e cartone, tra piattaforme di selezione, cartiere e cartotecniche, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Organizzato da Comieco, in collaborazione con la Federazione della filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Anci,FiseAssoambiente, Unirima e Utilitalia,il porte aperte dell’industria del riciclo di carta e cartonearriva quest’anno alla sua 17° edizione, coinvolgendo più di 18.500 italiani curiosi di scoprire le mille vite della carta. In Sicilia sono 17 gli impianti che sarà possibile visitare durante la tre giorni di Riciclo Aperto.

“La filiera del riciclo di carta e cartone in Sicilia è un’industria che cresce - commenta Piero Attoma, Presidente di Comieco -. 114 impianti attivi in tutta la regione danno nuova vita aoltre 26mila tonnellate di macero l’anno, con una produzione annua di carta e cartone per imballaggie imballaggi venduti in Italiache si attesta sulle 37mila tonnellate. E se in Sicilia il riciclo di carta e cartone rappresenta un settore promettente è anche merito dei cittadini che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata dando inizio al ciclo del riciclo: nel 2016 sono state raccolte nella regione oltre 95mila tonnellate di carta e cartone, 19 kg per abitante (registrando una crescita di + 15% rispetto all’anno precedente)".

Quest’anno, Comieco ha scelto di inserire RicicloAperto in un progetto nazionale più ampio: il Mese del Riciclo di Carta e Cartone, una campagna di informazione e di eventi in corso per tutto il mese di marzo che permetterà di conoscere il ciclo del riciclo di carta e cartone nelle sue molteplici forme: industriale, economico, artistico, culturale e sociale.

Curiosità sul riciclo di carta e cartone in Sicilia

Ad Acireale si tramanda una tradizione fin dal 1880 quando si costruirono i primi carri di cartapesta in occasione del Carnevale. Migliaia i visitatori che possono ammirare la maestosità dei carri allegorici sempre più grandi ed imponenti, realizzati dalle sapienti mani degli artigiani a partire da un materiale all’apparenza così fragile come la carta. Una scatola avviata a riciclo torna in vita in meno di 2 settimane, per un foglio di giornale bastano 7 giorni; leggere un quotidiano al giorno produce il 20% in meno di CO2 rispetto alla lettura online per circa 30 minuti.